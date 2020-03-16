Малышева объяснила, как правильно мыть руки. Быстро вам не отделаться

Пока в мире бушует коронавирусная инфекция, появляется все больше инструкций, как защитить себя от заражения. Главной рекомендацией остается мытье рук. Однако простого ополаскивания и намыливания недостаточно. Врач и телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram опубликовала пошаговую инструкцию.

Она отметила, что вся процедура должна занимать не менее 40−60 секунд. Мылом нужно обработать всю поверхность кистей рук, а после потереть ладони друг о друга. Обычно, когда мы моем руки, то не обращаем внимания на участки между пальцами. В своем методе Елена Малышева учла этот момент.

Во время мытья нужно обхватить одной рукой другую с тыльной стороны и переплести пальцы, чтобы нанести мыло на внутреннюю часть. Большие пальцы рук нужно намылить отдельно. После ополаскивания рук вытереть их нужно одноразовым полотенцем и при его же помощи закрыть кран, чтобы не касаться его поверхности, так как открывали вы его грязной рукой.

По словам Елены Малышевой, сейчас началась настоящая паника из-за того, что из продажи исчезли спиртосодержащие гели. Она отметила, что ее метод вполне может заменить антисептик.

Чистые руки — залог того, что вы не занесете вирус в свой организм, когда дотрагиваетесь своего лица. Особую опасность грязные руки несут для глаз и носа. Ранее в социальных сетях медицинские чиновники США сначала говорили о том, что не нужно касаться своего лица во время пандемии, а потом тут же начали нарушать свои же правила.

В России число случаев заражения коронавирусом выросло до 93 человек. Из них четверо уже выздоровели, а остальные находятся в стационаре.

Как пояснила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, в большинстве случаев заражение коронавирусом произошло во время заграничных поездок. Только семь человек стали носителями возбудителя после общения с уже зараженными гражданами.