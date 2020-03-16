    16 марта 2020, 15:45

    Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93

    Дамир Матюхин

    Случаев заражения коронавирусом в России стало больше. Теперь их насчитывается 93. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Она отметила, 86 человек подхватили вирус за границей. Семь пациентов заразились во время контакта с уже заболевшими гражданами.

    Из всех зараженных четверо уже выздоровели, 89 находятся в стационаре. Об этом она заявила в беседе с РИА «Новости».

    Всего под медицинским наблюдением находятся 15 тысяч человек.

    Для проведения диагностики за сутки в России производят до 100 тысяч тестов. Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору доставить их во все регионы, где есть лаборатории, готовые с ними работать.

    По словам вице-премьера, все граждане России должны иметь возможность пройти тестирование на определение коронавируса. В связи со сложившейся ситуацией в стране сформировали двухнедельный запас лекарств.

    На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения назвала пандемией вспышку заражения коронавирусом COVID-19. Носителями возбудителя пневмонии стали почти 170 тысяч человек в более чем 140 странах.

    Правительство России сегодня объявило о закрытии границы с Белоруссией. Ранее такие же меры власти приняли в отношении Польши и Норвегии. Кроме того, в стране ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией, Швейцарией, Китаем, Ираном и Южной Кореей.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение правительства России закрыть границы.