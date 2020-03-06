«Не касайтесь своего лица»: медицинские чиновники нарушили свои рекомендации. Видео

Коронавирус может проникать в организм человека через глаза. Трогать лицо руками не стоит. С такими заявлениями выступили сразу несколько чиновников. Но дать совет оказалось просто, а вот следовать ему намного сложнее.

Видео с директором комиссии по здравоохранению округа Санта-Клара в Калифорнии Сары Коди стало вирусным. Во время пресс-конференции она выступила с обращением к гражданам.

«Начните работать над тем, чтобы не касаться вашего лица, потому что один из основных путей распространения вируса — когда вы трогаете нос или глаза», прочитала она и облизнула палец, чтобы перевернуть страницы.

В тот же день в Вашингтоне член палаты представителей Александрия Окасио-Кортез, отвечая на вопросы журналистов о распространении коронавируса, почесала нос и неоднократно убрала волосы с лица.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уже неделями не прикасался к своему лицу.

«Я так скучаю по этому», — подчеркнул он. Однако СМИ собрали видео с ним за последнюю неделю.

В Twitter между тем начался настоящий флешмоб на тему рекомендаций не касаться лица.

«Когда я прочитал, что Центр профилактики попросил не касаться лица».

«Центр профилактики сказал, что избежать заражения можно, если не касаться лица. Это доступно в зоомагазинах. Есть все размеры».

«Когда центр профилактики сказал не касаться своего лица».

«Это я, когда центр профилактики сказал не трогать лицо».