Малышева назвала специю для «убийства» COVID-19

Индийские ученые изучили свойства 40 специй и сделали математическую модель их молекул. Исследователи посмотрели, с какими белками коронавируса они могут взаимодействовать. Лидером среди них оказался пиперин.

Черный перец содержит пиперин, способный блокировать действие частиц коронавируса SARS-CoV-2. С белком коронавируса пиперин взаимодействует так, что COVID-19 погибает.

«А если „короны“ нет, „корона“ — это „крючки“ для прицепления клетки, значит, и вирус погибает», — рассказала Малышева.

Кроме того, черный перец обладает антибактериальными свойствами благодаря содержанию капсаицина. Проявлением антибактериального свойства является жжение во рту от перца, отметило информационное агентство «Невские новости».

Однако белый перец полезнее черного. Также стоит присмотреться к этой специи красного цвета.

Возможно, именно поэтому Малышева не боится коронавируса. Она известна прогулками в общественных местах без маски. В середине октября телеведущая прошлась по Красной площади и ГУМу вместе с 87-летней матерью, которая перенесла порок сердца, легочную гипертензию и COVID-19. Ни на Малышей, ни на ее родительнице не было масок и перчаток. Чуть позже телеведущая пришла без маски в театр.