Малышеву раскритиковали за прогулку с матерью по ГУМу без маски

«Вчера я гуляла с мамой по Красной площади и по ГУМу. Я люблю эти прогулки. Маме 87 лет. У нее три порока сердца, легочная гипертензия, она перенесла COVID и выздоровела! У нее светлая голова и потрясающий характер! <…> Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами», — написала телеведущая на своей странице в соцсети.

Под видео сразу после публикации подписчики стали оставлять возмущенные комментарии, так как мать с дочерью гуляли без масок. Малышева успокоила призывающую к ответственности толпу. Она заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери это средство защиты противопоказано из-за легочной гипертензии. Она не сможет заразиться повторно и никого не заразит сама.

Телеведущая никак не прокомментировала то, что сама она ходила по магазину без маски.

Ранее Малышева заявила, что на фоне пандемии коронавируса все позабыли о других болезнях, от которых умирает гораздо больше людей, чем от COVID-19. Она вспомнила о туберкулезе, гепатите, пневмонии, СПИДе и малярии.