23 октября 2020, 12:47
Малышеву снова увидели без маски — теперь в театре. Звезде закон не писан?
Елена Малышева, кажется, скоро может получить далеко не почетное звание ковид-диссидента. Не так давно ее заметили прогуливающейся с матерью без маски в ГУМе, а теперь зрители встретили знаменитость в театре. И снова без маски.
Видео, на котором счастливая Малышева несет букет цветов, опубликовал Telegram-канал «Светские хроники». На нем телеведущая, обхватив руками большой букет алых роз, движется по проходу в сторону первых рядов к своему месту. На фоне зрителей, чьи лица скрывают медицинские маски, Малышева особенно выделяется.
Накануне Театр на Таганке выпустил шутливое предложение для антимасочников. Сидеть в зале без средства защиты теперь можно, если заплатить за билет полмиллиона рублей. Но при этом нужно предоставить тест об отсутствии коронавируса.