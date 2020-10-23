Видео, на котором счастливая Малышева несет букет цветов, опубликовал Telegram-канал «Светские хроники». На нем телеведущая, обхватив руками большой букет алых роз, движется по проходу в сторону первых рядов к своему месту. На фоне зрителей, чьи лица скрывают медицинские маски, Малышева особенно выделяется.

Накануне Театр на Таганке выпустил шутливое предложение для антимасочников. Сидеть в зале без средства защиты теперь можно, если заплатить за билет полмиллиона рублей. Но при этом нужно предоставить тест об отсутствии коронавируса.