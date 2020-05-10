Малышева назвала однозначный симптом COVID-19
«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. <…> Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — объявила Елена Малышева в эфире программы «Здоровье» на Первом канале.
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов согласился с Малышевой. Он также напомнил, что около 25% пациентов с коронавирусом имеют серьезное поражение легких.
Первым об одышке как о тревожном симптоме сказал главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. По его словам, одышка — верный признак того, что пора звонить в скорую помощь. Мясников рассказал, что обычно она появляется на седьмой или восьмой день заболевания, в самых ранних случаях — на четвертый.
По информации на 10 мая, в России выявили более 209 тысяч случаев заражения коронавирусом.