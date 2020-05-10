Малышева назвала однозначный симптом COVID-19

Знаменитая телеведущая Елена Малышева подтвердила информацию, что одышка является главным симптомом для госпитализации. Именно одышка может означать снижение дыхательной функции.

«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. <…> Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — объявила Елена Малышева в эфире программы «Здоровье» на Первом канале.

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов согласился с Малышевой. Он также напомнил, что около 25% пациентов с коронавирусом имеют серьезное поражение легких.

Первым об одышке как о тревожном симптоме сказал главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. По его словам, одышка — верный признак того, что пора звонить в скорую помощь. Мясников рассказал, что обычно она появляется на седьмой или восьмой день заболевания, в самых ранних случаях — на четвертый.

По информации на 10 мая, в России выявили более 209 тысяч случаев заражения коронавирусом.