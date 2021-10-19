Квартиры разыграют среди вакцинированных москвичей

Жители Москвы, сделавшие прививку от коронавируса, смогут принять участие в розыгрыше 10 квартир. Об этом сообщили на сайте столичного правительства.

Каждую неделю будут разыгрывать по две квартиры. Для того, чтобы принять участие, нужно сделать прививку первым компонентом или ревакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.

Розыгрыши будут проходить каждую среду. Первые счастливчики определятся 27 октября. В первом розыгрыше примут участие те, кто сделал прививку с 18 по 24 октября. И далее розыгрыши будут проходить по такому же принципу. Последний пройдет 24 ноября.

Квартиры будут разыгрывать в течение пяти недель. Победителей объявят на сайте мэра Москвы.

Принять участие могут совершеннолетние россияне, имеющие московский полис ОМС. Согласие на участие в викторине нужно дать в пункте вакцинации.

За минувшие сутки в Москве выявили 6823 случаев заражения коронавирусом. Всего же в России выявили 34 325 заразившихся — это стало новым максимумом с начала пандемии.

Между тем в Санкт-Петербурге с 1 ноября решили ввести QR-коды.