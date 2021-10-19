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    19 октября 2021, 08:23

    Квартиры разыграют среди вакцинированных москвичей

    Власти Москвы разыграют 10 квартир среди вакцинированных от коронавируса с 18 октября по 21 ноября

    Александр Блинов

    Жители Москвы, сделавшие прививку от коронавируса, смогут принять участие в розыгрыше 10 квартир. Об этом сообщили на сайте столичного правительства.

    Квартиры разыграют среди вакцинированных москвичей

    Каждую неделю будут разыгрывать по две квартиры. Для того, чтобы принять участие, нужно сделать прививку первым компонентом или ревакцинироваться с 18 октября по 21 ноября.

    Розыгрыши будут проходить каждую среду. Первые счастливчики определятся 27 октября. В первом розыгрыше примут участие те, кто сделал прививку с 18 по 24 октября. И далее розыгрыши будут проходить по такому же принципу. Последний пройдет 24 ноября.

    Квартиры будут разыгрывать в течение пяти недель. Победителей объявят на сайте мэра Москвы.

    Принять участие могут совершеннолетние россияне, имеющие московский полис ОМС. Согласие на участие в викторине нужно дать в пункте вакцинации.

    За минувшие сутки в Москве выявили 6823 случаев заражения коронавирусом. Всего же в России выявили 34 325 заразившихся — это стало новым максимумом с начала пандемии.

    Между тем в Санкт-Петербурге с 1 ноября решили ввести QR-коды.