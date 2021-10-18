Россия обновила новый максимум по числу заболевших COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 34 325 новых случаев коронавируса за сутки. Это новый максимум с начала пандемии. Всего в стране заразились более восьми миллионов человек.

Больше всего новых случаев в Москве (+6823), Санкт-Петербурге (+3097) и Подмосковье (+2768). За последние 24 часа выздоровели 16 431 человек. скончались 998. За весь период пандемии вылечились 7 017 055 пациентов, умерли 224 310.

вакцинация

В России с января 2021 года идет массовая вакцинация населения. За это время первым компонентом привились 51 018 767 человек, вторым — 47 558 639. Таким образом, по данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет составляет 45%. В Москве он составляет 61%, в Подмосковье — 64 %, в Санкт-Петербурге — 58 %.