QR-коды ввели в Санкт-Петербурге с 1 ноября

Петербургские власти с 1ноября запретили посещать мероприятия и общественные места без QR-кодов. Без согласования можно будет проводить мероприятия численностью до 40 человек. Администрация северной столицы запретила формировать организованные группы детей и подростков в кинотеатры, цирки и музеи. Сотрудников рекомендовано перевести на дистанционный режим работы.

Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга. Документ запрещает доступ посетителей старше 18 лет на массовые мероприятия численностью более 40 человек без QR-кода о полной вакцинации или перенесенном заболевании, либо справки о медотводе.

«С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака», — говорится в постановлении.

С 1 декабря без QR-кодов нельзя будет попасть на предприятия общественного питания, объекты розничной торговли и дома отдыха. Исключение составят аптеки, автозаправки и магазины, торгующие предметами первой необходимости. В том числе, продуктами.

В предпраздничный период с 1 по 3 ноября работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку. В первую очередь — возрастной категории 60+.

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что пассажиров метро, которые носят маски на подбородке, будут штрафовать. В Москве штраф за нарушение масочного режима в общественных местах составляет четыре тысячи, в общественном транспорте — пять тысяч.