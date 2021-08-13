Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников и не только

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила против принудительной вакцинации. Не только школьников и несовершеннолетних, всех, независимо от возраста. По ее мнению, нужно использовать исключительно методы убеждения.

Как сообщило РИА «Новости», Кузнецова подчеркнула, что к непривитым детям и школьникам нельзя применять никакие санкции.

«Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», — добавила она.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что ведомство не собирается требовать обязательной вакцинации для студентов. Иностранных студентов вузы могут привить за внебюджетные деньги, или они сами оплатят прививки.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян, что в сентябре можно ожидать новую волну коронавируса. Люди вернутся из отпусков, выйдут на работу и в школу. Помешать распространению инфекции способна только своевременная вакцинация.