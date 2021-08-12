Россиян предупредили о четвертой волне коронавируса. Еще не поздно себя обезопасить

В сентябре россиян может ожидать новая волна коронавируса. Это связано с возвращением из отпусков и новым учебным годом у школьников и студентов. Помешать распространению коронавируса может своевременная вакцинация.

Россиянам предсказали новую волну коронавируса в середине-конце сентября. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков РИА «Новости». По словам специалиста, всплеск заболевания произойдет из-за того, что люди в это время вернутся из отпусков, выйдут на работу и в школу. А те, кто не имеет иммунитета и не вакцинировался, начнут заболевать.

Он же предсказал стабилизацию ситуации к зиме. Пока что в стране не образовалась иммунная прослойка, и на нее требуется время. Специалист также отметил, что вакцинация не нацелена на ликвидацию коронавируса. Самое главное — это избежать тяжелых осложнений и уменьшить число болеющих.

Вместе с тем в России стало снижаться количество заболевших ковидом и госпитализированных. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о том, что в Москве и других регионах снижение инфицированных связано с формированием поствакцинального иммунитета.

Противоречивое будущее

Врач общей практики Павел Хорошев согласен с тем, что для разговоров о четвертой волне есть основания. Он напомнил «360», что в это время начнется учебный год у школьников и студентов, а штамм «дельта» очень хорошо распространяется среди детей и подростков.

Нехватка школ и детских садов, большая скученность детей в группах, плохая вентиляция, сухой воздух, который делает слизистую слабой и восприимчивой к вирусу, приведут к всплеску заболеваемости Павел Хорошев.

Все же прогноз может не сбыться. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, что нельзя забывать о таком важном факторе, как вакцинация. По его словам, первую и вторую волну можно было предсказать по жизненному циклу вируса и спрогнозировать высокую заболеваемость. Сейчас же говорить об этом сложно.

«Иммунная прослойка, образованная вакцинацией вкупе с переболевшими, будет давать мощную защиту от новой волны», — заверил Шунков.

Тем не менее нельзя полностью списывать со счетов угрозу наступления четвертой волны. Шунков объяснил, что всплеска заболеваемости стоит ждать, если сейчас люди резко прекратят вакцинироваться, а иммунитет будет держаться строго на протяжении шести месяцев. И наступит это не в сентябре.

«Тогда к весне может наступить четвертая волна, но если темпы вакцинации будут продолжаться, если на рынок выйдут иностранные вакцины, а также разработают и пустят в применение новые, то вполне возможно, что волна пройдет в коллективах, которые не иммунизированы [от коронавируса]», — пояснил специалист.

Коронавирус в 2020-м

Сценарий, описанный Тимаковым, частично уже наблюдался год назад. В начале осени в 2020-м в России начало увеличиваться количество заболевших. По данным Telegram-канала оперативного штаба Подмосковья, 2 сентября в регионе заболели 158 человек, а в последний день месяца их число выросло до 222. Ситуация обострилась к декабрю: в первый день месяца заболели 1104 жителя области, а в последний — 1487.

Схожая ситуация наблюдалась в Москве и Санкт-Петербурге. По данным оперштаба Москвы, в столице 1 сентября выявили 641 случай инфицирования, а 30 сентября в день прибавилось 2308 инфицированных человек. Ситуация ухудшилась в декабре: 1-го числа в Москве зафиксировали 6524 случая заболевания ковидом, а 30 декабря — 5105.

В Санкт-Петербурге 1 сентября было только 185 заболевших человек, а 30 сентября их было уже 276. Прошлогодний декабрь принес всплеск заболеваемости: в первый день месяца заболели 3697 человек, а 31 декабря — 3758.

Подобная динамика может повториться и в этом году. Павел Хорошев предположил, что в сентябре только начнется волна коронавируса, а новый пик придется на декабрь.

Такой сценарий возможен еще и потому, что иммунитет людей склонен снижаться осенью и зимой. Эдуард Шунков привел в пример ежегодный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в эти месяцы. Однако с учетом вакцинации высоких показателей может и не быть.

Подготовка к новой волне

Чтобы не стать жертвой ковида в грядущие месяцы, Павел Хорошев порекомендовал носить респираторы, а не маски.

«Пока что не существует надежного препарата, который бы блокировал РНК вируса. Все, что мы можем сделать, — это из каждого утюга призывать людей носить респираторы», — объяснил специалист.

По словам Хорошева, он перешел на респираторы и регулярно сдает анализ ИФА на антитела к коронавирусу. Врач подчеркнул, что, согласно анализам, он так и не заразился коронавирусом.

Второй способ подготовиться к новой волне — это вакцинация и ревакцинация. Шунков объяснил, что решение о повторной прививке стоит принимать из расчета уровня антител.