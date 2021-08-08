Власти разъяснили правила вакцинации для студентов

В России нет требований об обязательной вакцинации от коронавируса студентов. Это дело добровольное. Иностранцы могут привиться за деньги. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет», — приводит сайт радиостанции слова министра.

Он добавил, что вузы могут организовать вакцинацию иностранных студентов от SARS-CoV-2 за внебюджетные деньги. По его словам, Минобрнауки разослало эту рекомендацию по высшим учебным заведениям страны.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. После ухудшения эпидемической ситуации власти некоторых регионов сделали прививки для работников сферы обслуживания обязательными. Это ускорило темп кампании. По последним данным, укол сделали 37 миллионов человек. Ранее врачи призвали жителей страны активнее вакцинироваться перед новым учебным годом, чтобы защитить школьников.