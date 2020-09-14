Курская область получила первую партию вакцины от COVID-19
«Что касается вакцины от COVID-инфекции, да, в субботу вечером у нас поступила первая вакцина. Их немного — 84 дозы вакцины, это первая тестированная проба, насколько регионы готовы к получению вакцины, есть ли у них холодильные шкафы», — привел ТАСС слова Белостоцкого.
По словам замгубернатора региона, после тестовой партии предоставлять будут уже большие объемы препарата. Вакцинация медицинских работников начнется в Курской области с 15 сентября. Всего в регионе зафиксировано 7529 случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже 6339 пациентов, скончались - 54.
В начале августа президент Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Лекарство назвали «Спутник V». Препарат прошел клинические испытания, показавшие его эффективность. Теперь в России стартует этап вакцинации добровольцев, для которого вакцину передают регионам.