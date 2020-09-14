Рост смертности от COVID-19 спрогнозировали в Европе

Высокую смертность от последствий заражения коронавирусом ожидают в Европе в октябре–ноябре. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — приводит AFP слова Клюге.

Ранее ВОЗ сообщила о почти 308 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки. Это число стало рекордным с начала пандемии 11 марта.

Всего с весны 2020 года медики выявили 29 008 497 случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 924 127 человек. Лидером по числу жертв коронавируса являются Соединенные Штаты, где от инфекции скончались более 194 тысяч человек.

В России с начала пандемии выявили 1 068 320 случаев COVID-19 (+ 5509 за минувшие сутки). Умерли 18 635 пациентов.

Пока в мире нет других вакцин от коронавируса, кроме российского препарата «Спутник V», который создали за несколько месяцев. Сейчас специалисты приступили к пострегистрационному тестированию вакцины, в котором примут участие 40 тысяч человек.