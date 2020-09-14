Минздрав заявил, что ситуация с COVID-19 в России стабильна

Ситуация с заболеваемостью новым типом коронавирусной инфекции в России стабильна. Однако в некоторых регионах есть изменения по числу пациентов.

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но, тем не менее, по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — пояснил он.

Мурашко подчеркнул, что санитарно-эпидемиологические правила, которые ввели после начала пандемии коронавируса в стран, нужно продолжать соблюдать. По словам министра здравоохранения, говорить о волнах инфекции не совсем правильно, потому что заболеваемость еще имеет место быть.

Ранее первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в гражданский оборот. Ее уже направили в регионы — как только препарат туда поступит, начнется вакцинирование пациентов из групп риска. В первую очередь речь идет об учителях и пенсионерах.

Некоторые страны уже заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Израиль первым перешел к решительным мерам и вновь ввел серьезные карантинные ограничения.