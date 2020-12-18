КТ-центры для диагностики коронавируса откроют на Кубани

КТ-центры будут работать круглосуточно. В Кропоткине центр будет функционировать на базе поликлиники № 5.

В конце ноября в Краснодаре открылись три круглосуточных центра диагностики пациентов с возможными симптомами коронавируса. Они основаны на базе поликлиник № 7, 15 и 25. Теперь местные жители могут пройти кабинеты КТ, УЗИ, ЭКГ, терапевта и сделать тест на коронавирус.

Ранее в Московской области запустили проект, благодаря которому специалисты учатся определять степень поражения легких при COVID-19 на платформе искусственного интеллекта Botkin.AI. Им предстоит выяснить действие оригинального препарата «Лонгидаза» среди пациентов, перенесших коронавирус. Благодаря Botkin.AI можно максимально точно проанализировать КТ-исследование и получить данные о степени поражения органа.

А в Балашихе поликлинику перепрофилировали под ковидный госпиталь на 200 коек. В медицинском учреждении есть реанимация, КТ-центр, МРТ и лаборатория. Кислород для коек будет поставлять местное предприятие «Линде Газ Рус».