Поликлинику в Балашихе перепрофилировали под ковидный госпиталь на 200 коек

Поликлинику №4 в Балашихе перепрофилировали под стационар для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части Балашихинской областной больницы Валерий Хайдуков.

«Это была обычная стандартная поликлиника для приема амбулаторных больных. В связи с ухудшением эпидемической обстановки ее пришлось перепрофилировать в стационар для ковидных больных», — сказал Валерий Хайдуков.

Он добавил, что осталось закончить оформление бумаг — и через пару дней стационар будет принимать пациентов.

Хайдуков уточнил, что перепрофилировать поликлинику начали в середине сентября. В стационаре создали 200 коек. На каждом этаже будут два круглосуточных дежурных поста, три медсестринских поста и младший персонал. В больнице также есть реанимация, КТ-центр, МРТ и лаборатория. Кислород для коек будет поставлять балашихинское предприятие «Линде Газ Рус».

«Жители, которые были прикреплены к этой поликлинике, частично были переведены в первую и вторую поликлиники и на улице Янтарная. Поэтому они без заботы врачей не остались», — сказал Валерий Хайдуков.

Медик отметил, что койки для пациентов с COVID-19 открыли и в филиале №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Железнодорожный, в кожно-венерологическом и психоневрологическом диспансерах. Всего на базе Балашихинской областной больницы развернули порядка 610 коек.