Лечение осложнений от COVID-19 при помощи ИИ протестируют в Подмосковье

Степень поражения легких при COVID-19 учатся определять при помощи искусственного интеллекта. Проект испытывают в Московской области фармацевтическое предприятие «Петровакс» и компания «Интеллоджик».

Специалистам предстоит выяснить действие оригинального препарата «Лонгидаза» среди перенесших коронавирусную инфекцию пациентов. Работа организована на платформе искусственного интеллекта Botkin.AI.

Проект стал первым в России и одним из первых в мире, где применяют технологии ИИ для определения степени поражения легких, в том числе в динамике у переболевших COVID-19 пациентов.

Благодаря платформе Botkin.AI можно максимально точно проанализировать КТ-исследование и получить данные о степени поражения легких в результате заражения коронавирусом. ИИ поможет выделить группу пациентов, для которых внимание врачей приоритетно.

Генеральный директор компании «Интеллоджик» Сергей Сорокин подчеркнул, что без платформы процесс занимает гораздо больше времени.

«Сегодня это эффективный и актуальный инструмент в повседневной работе врачей-рентгенологов», —добавил он.

Разработала платформу Botkin.AI компания «Интеллоджик». Она необходима, чтобы исследовать эффективность и безопасность препарата «Лонгидаза» компании «Петровакс» с производственным комплексом в Подмосковье.

Лекарство предназначено для профилактики и лечения серьезных осложнений от перенесенного заболевания COVID-19 — пневмофиброза. Из-за него развивается дыхательная недостаточность. Исследование проводят 14 клинических центров России и Казахстана. В них принимают участие 200 добровольцев.

В «Петроваксе» рассчитывают при помощи искусственного интеллекта получить максимально точные данные об эффективности своего препарата. Президент компании Михаил Цыферов заметил, что исследуемые в рамках масштабной программы препараты будут способствовать профилактике и терапии COVID-19. Они также способны улучшить жизнь перенесших инфекцию пациентов.

«Одним из таких исследований является совместный проект с компанией „Интеллоджик“», — пояснил президент «Петровакса».

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заметила, что на территории Подмосковья производят около четверти всей фармацевтической продукции в России. Регион активно участвует в борьбе с COVID-19.

«В регионе увеличены мощности по производству препаратов, используемых при лечении коронавируса, проводятся десятки исследований, направленных на поиск новых эффективных препаратов для лечения инфекции и ее последствий», — сказала глава ведомства.

Она добавила, что благодаря ведущейся работе больницы на сегодняшний день обеспечены необходимым объемом лекарственных средств.