Коронавирус выявили у медсестры скорой помощи в Красноярске

Первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры скорой помощи из Красноярска. Она работала с пациентами, зараженными 2019-nCoV.

Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь больницы Ирина Сидорова. Она отметила, что это первый случай заражения медика новым типом коронавируса в регионе.

Это медицинская сестра, работающая в отделении, где находятся инфицированные больные. Она находится здесь же, в больнице, получает все необходимое лечение, состояние средней тяжести. Диагноз первично подтвержденный Ирина Сидорова.

Чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, анализы медсестры отправили на проверку в «Вектор». Государственный центр вирусологии расположен в Новосибирской области. Он занимается исследованием нового типа коронавирусной инфекции и разработками вакцины от этого заболевания.

Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Красноярском крае за последние сутки выявили еще четыре случая заболевания. Всего в регионе 12 зараженных. Двое пациентов ждут результатов теста на наличие инфекции. Состояние всех заболевших врачи оценивают как удовлетворительное.

По последней информации, в России COVID-19 заболели 1264 человека. За время распространения заболевания по стране выздороветь смогли 49 пациентов, еще шестеро скончались.