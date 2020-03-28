Первый пациент с коронавирусом скончался в Петербурге

В Боткинской больнице умер пациент, у которого нашли коронавирус. Это первый смертельный случай в Санкт-Петербурге.

О смерти пациента с выявленным коронавирусом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться», — сказал Беглов журналистам, его цитирует «Фонтанка».

Всего в России зафиксировали 1264 случая заражения коронавирусом, шесть человек скончались. Только за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 11 новых случаев, всего в городе 37 пациентов с COVID-19.

В субботу стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разработало и представило препарат для лечения коронавируса. По словам Вероники Скворцовой, которая сейчас руководит ФМБА, препарат обеспечит эффективное лечение больных СОVID-19 любой степени тяжести, передает РИА ФАН.