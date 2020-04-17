Коронавриус уязвим перед высокими температурами. Но не спешите бежать в баню

Французские ученые выяснили, что коронавирус погибает в течение 15 минут, если нагреть его до 92 градусов. При этом врачи предупреждают россиян, что лечиться походом в баню не стоит. Более того, такие процедуры запрещены нездоровым людям.

«В человеке всегда сохраняется одинаковая температура, несмотря на внешние факторы. Даже если в бане 60 градусов, внутри у него все равно поддерживается терморегуляция. Это глупо, что пить горячую воду, что помещать человека куда-либо», — пояснила «360» терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она добавила, что вирус живет в крови и слизистых выделениях человека. Организм всегда поддерживает определенную температуру и повышает ее только при заболевании.

«Только сам организм решает, когда ему нужно температуру поднять. Он таким образом борется с вирусом, но все пациенты почему-то боятся подъема температуры и начинают ее сбивать, а это неправильные действия», — отметила врач.

Организму необходимо давать возможность бороться с инфекцией. При этом походы в баню категорически запрещены, так как это дополнительная нагрузка. «Ни в коем случае больному пациенту нельзя посещать баню», — подчеркнула Ярцева.

Организм путем терморегуляции пытается сам как-то справиться с вирусом. Если отправить его в стрессовую ситуацию, но организм может не выдержать.

«У него вообще крышу сорвет. Нет, больным людям баня противопоказана», — заключила терапевт.

Ранее французские ученые из Университета Прованса провели исследования и выяснили, что коронавирус погибает после нагрева до 92 градусов. Температурный режим специалисты поддерживали 15 минут. При этом нагрев до 60 градусов оказался недостаточным, хотя при такой температуре обычно поводят дезинфекцию.