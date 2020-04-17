Ученые вычислили температуру, при которой гибнет коронавирус

Коронавирус способен выживать при достаточно высокой температуре. Стандартные условия дезинфекции при 60 градусах могут быть недостаточными, особенно если вирус находится в нестерильной среде.

Исследование устойчивости SARS-СоV-2 провели французские ученые из Университета Прованса. Результаты их научной работы опубликованы на портале bioRxiv.

В ходе эксперимента специалисты нагревали образцы коронавируса в течение часа до 60 градусов. При такой температуре и времени обычно проводят дезинфекцию большинства лабораторий, где исследуют анализы пациентов.

Штамм вируса ученые поместили в две пробирки. Одна была стерильна, во второй находился биоматериал. Если в чистой среде коронавирус при нагреве погиб, то в нестерильной выжил и продолжил размножаться. Причем достиг уровня, достаточного для заражения человека.

Полностью уничтожить второй штамм удалось только после нагрева до 92 градусов. Температурный режим ученые поддерживали 15 минут.

Специалисты обратились к медикам с просьбой внимательнее отнестись к мерам дезинфекции, особенно при тестах на COVID-19. Нагрев биоматериалов, считают они, нужно совмещать с химической стерилизацией. Так вирус будет точно уничтожен.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года. Инфекция распространилась по стране и вышла за ее пределы. Во всем мире, по последним данным, заражены свыше 2,1 миллиона человек, скончались более 144 тысяч инфицированных.