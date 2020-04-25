Коронавирусом заразились 8 воспитанников Суворовского училища

У восьми воспитанников Суворовского училища в Твери оказались положительными результаты теста на коронавирус. Они находятся под постоянным наблюдением врачей в изоляции от остальных суворовцев.

Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ. Ведомство процитировал ТАСС.

В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что воспитанники училища находятся в нормальном состоянии — болезнь проходит у них без симптомов. Руководство учебного заведения постоянно контактирует с родителями зараженных. Кроме того, родственники суворовцев могут получить всю необходимую информацию через родительский комитет.

Тверское суворовское училище перешло на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса с начала апреля. Все построения личного состава и культурно-массовые спортивные мероприятия отменили. В училище соблюдают все нормы социального дистанцирования.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружили и у курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Массовое заражение коронавирусом обнаружили и у воспитанников Нахимовского военно-морского училища. Положительные результаты теста оказались у 31 кадета из 155.