Курсанты военно-медицинской академии Петербурга заболели COVID-19

Министерство обороны подтвердило заражение коронавирусом курсантов военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, все заболевшие находятся в нормальном состоянии.

«В ходе проведения углубленного медицинского обследования и тестирования в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, при дальнейшем тестировании анализы еще 55 учащихся показали положительный результат. В ведомстве отметили, что пока у курсантов нет симптомов. Они изолированы. Все, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением врачей.

В Минобороны добавили, что учащиеся не привлекались к тренировкам в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине.

Ранее в Москве воспитанники Нахимовского военного-морского училища заразились коронавирусом. Положительные тесты оказались у 31 из 155 кадетов.

В России зафиксировано 47 121 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 4268 новый заболеваний. 405 человек погибли, по данным стопкоронавирус.рф.