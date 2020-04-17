Десятки курсантов Нахимовского училища заразились коронавирусом

Воспитанники Нахимовского военного-морского училища заразились коронавирусом. Положительные тесты оказались у 31 из 155 кадетов, которые находятся в Москве.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В ведомстве рассказали, что дети чувствуют себя нормально: у них нет температуры, заболевание не затронуло их легкие.

«Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение», — заявили в Минобороны.

По предварительной информации, они могли заразиться от преподавателя. Он общался с гражданскими лицами в Москве. Сейчас все инфицированные находятся в одном из санаториев Министерства обороны. Контактировавших с ними нахимовцев и преподавателей училища отправили в обсерваторы.

Заболевшие не принимали участие в тренировках в Алабине, которые проходили в рамках подготовки к параду Победы, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что парад в честь 75-летия Победы перенесли. Российские власти решили не проводить его 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. Акция «Бессмертный полк» тоже отложена.

По последним данным, 32 008 человек заразились коронавирусом в России. За последние сутки подтверждено 4070 новых случаев.