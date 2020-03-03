Коронавирус выявлен у двух россиян в ОАЭ

Коронавирус выявили у двух граждан России в Объединенных Арабских Эмиратах. Заболевшие появились там, где отменили гонки из-за итальянских велогонщиков с коронакиврусом, сообщил Минздрав ОАЭ.

Накануне стало известно, что российские и французские велосипедисты стали «заложниками» в одном из отелей в Абу-Даби. Спортсмены сдали все необходимые анализы на коронавирус, они показали отрицательный результат, но членов команд продолжали держать на карантине.

Российский велогонщик, менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин рассказал «360», что в отеле находятся спортсмены во время «Тура ОАЭ» пришли сообщения, что два спортсмена заразились коронавирусом. В итоге организаторы решили отменить два последних этапа гонки.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа. Он первого вируса погибает около 3,4% зараженных, а от обычного гриппа менее 1%. Covid-19 также вызывает более серьезные последствия.