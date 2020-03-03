Российские велосипедисты стали «заложниками» в отеле в ОАЭ. Из-за коронавируса их не выпускают несколько суток

Российские и французские велосипедисты стали «заложниками» в одном из отелей в Абу-Даби. Всему виной коронавирус. Спортсмены сдали все необходимые анализы, которые показали отрицательный результат. Несмотря на это, членов команд продолжают держать на карантине.

Российский велогонщик, менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин рассказал «360», что в отеле находятся спортсмены команд Cofidis, Groupama-FDJ и россияне из Gazprom-RusVelo. Во время «Тура ОАЭ» пришли сообщения, что два спортсмена заразились коронавирусом. В итоге организаторы решили отменить два последних этапа гонки.

«Все команды находились в гостинице, где, соответственно, проводили тестирования. Тестирования попроводили и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас. Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице», — пояснил спортсмен.

Велосипедистов удерживают в гостиничных номерах уже шестые сутки. По словам Хамидулина, организаторы соревнований пытаются сделать все возможное, чтобы решить ситуацию, но от них ничего не зависит. Всем управляют какие-то неназванные местные власти, на которые не получается повлиять.

«Каждый день приходит информация, что у всех взяли специальное тестирование, из носа берут биоматериал и проводят тесты, что вот-вот будут результаты, у всех все хорошо и все поедете домой. День проходит, ничего не происходит. Потом приходят и говорят, что пять тестов отрицательные, а остальные пока не сделали», — поделился менеджер команды.

Сегодня, 3 марта, спортсменам объявили, что они смогут уехать, и даже купили уже для этого билеты. Вечером всех снова попросили вернуться в номера и не выходить из отеля. Такое решение объяснили тем, что у одного из россиян все же подозревают коронавирус.

Люди абсолютно здоровы, у них нет температуры, нет никаких признаков простуды, ничего того, что может быть связано с этим вирусом Ренат Хамидулин менеджер команды Gazprom-RusVelo.

При этом спортсменам отказываются предоставлять какие-либо документы об исследованиях. Кто именно занимается тестированием людей, тоже непонятно.

«Они ходят, одетые как в фильмах ужасов, фантастических. В полной экипировке. И кто это? Полиция? Врачи или кто-то еще?» — задается вопросом велогонщик.

Он отметил, что граждан России удерживают без каких-либо документов на это. При этом во время соревнований команды всех стран находились в одной гостинице долгое время. Почему кому-то позволили уехать, а кого-то оставили на карантин, остается непонятным.

Об удерживании граждан России написал в Instagram и марафонец, автор книги «Не про бег» Юрий Строфилов. Он выложил видео с осмотром спортсменов и заявил, что их «удерживают силой», не давая уехать из Абу-Даби.

Выйти из отеля нельзя, но тренировки же никто не отменял. Во время карантина велосипедисты разминаются в коридорах отеля. Одна из таких тренировок была опубликована на YouTube.

Коронавирус начал расползаться по миру в конце 2019 года. Эпидемия началась в Китае. Сейчас заразившихся насчитывается более 90 тысяч человек, а более трех тысяч случаев закончились летальным исходом.