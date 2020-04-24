Коронавирус унес жизнь еще 41 москвича
В Москве зафиксировано 36 897 случаев заражения. 2957 из них за последние сутки, по данным стопкоронавирус.рф.
Последние дни количество заражений по стране шло на понижение. Однако за последний день число зараженных снова возросло — 5849 человек.
Всего в России зафиксированы 68 622 человека с коронавирусной инфекцией. 615 пациентов погибли от COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стране необходимо еще как минимум две недели жесткой самоизоляции из-за пандемии коронавируса. При этом она отметила, что российские власти могут ужесточить ограничения по контактированию людей. Такие меры будут приняты, если россияне не будут соблюдать уже введенные нормы.
Минздрав России также предложил продлить режим самоизоляции до конца майских праздников.