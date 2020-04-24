Коронавирус унес жизнь еще 41 москвича

За прошедшие сутки в Москве не смог побороть коронавирусную инфекцию 41 человек. Общее количество жертв от COVID-19 в столице составило 366 человек, по данным оперативного штаба.

В Москве зафиксировано 36 897 случаев заражения. 2957 из них за последние сутки, по данным стопкоронавирус.рф.

Последние дни количество заражений по стране шло на понижение. Однако за последний день число зараженных снова возросло — 5849 человек.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Всего в России зафиксированы 68 622 человека с коронавирусной инфекцией. 615 пациентов погибли от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стране необходимо еще как минимум две недели жесткой самоизоляции из-за пандемии коронавируса. При этом она отметила, что российские власти могут ужесточить ограничения по контактированию людей. Такие меры будут приняты, если россияне не будут соблюдать уже введенные нормы.

Минздрав России также предложил продлить режим самоизоляции до конца майских праздников.