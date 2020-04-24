Россиян могут посадить на самоизоляцию еще на две недели. Минимум

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стране необходимо еще как минимум две недели жесткой самоизоляции из-за пандемии коронавируса. При этом она отметила, что российские власти могут ужесточить ограничения по контактированию людей. Такие меры будут приняты, если россияне не будут соблюдать уже введенные нормы.

По словам главы Роспотребнадзора, гражданам России придется считаться с возможностью поражения коронавирусом в любой момент. «Россияне должны понять, что снятие ограничений из-за коронавируса зависит от их соблюдения», — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По мнению директора противочумного института «Микроб», самоизоляционные меры целесообразно продлить минимум до 12 мая. Ранее стало известно, что московские власти не захотели снимать ограничения на майские праздники. Для этого нет предпосылок.