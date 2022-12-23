Здоровье 23 декабря 2022, 04:45 Коронавирус сочли управляемым Заммэра Москвы Ракова: коронавирус из непрогнозируемого заболевания стал управляемым Pxhere

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Коронавирус из непрогнозируемого заболевания превратился в управляемый. К концу года от него не было каких-то сюрпризов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с РИА «Новости».

«Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес», — сказала Ракова.

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Она также добавила, что на сегодня все эксперты говорят, что ковид идет по пути вырождения, превращается в более легкий, не представляющий угрозу.

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Однако несмотря на это расслабляться рано, подчеркнула Ракова. Будущее, по ее словам, может подкинуть любые сюрпризы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в середине декабря заявила о росте заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди россиян. Пик заражений, по ее словам, на тот момент преодолела только Москва. В остальных регионах эпидемический процесс идет с разными данными по заболеваемости.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «360» рассказал, что независимо от того, каким именно гриппом заболел человек (или это вовсе ОРВИ либо ковид), до вызова врача ему следует сбивать температуру.