Здоровье 15 декабря 2022, 13:35 Россиянам предрекли рост заболеваемости гриппом и ОРВИ Глава Роспотребнадзора Попова: рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжится freepik

Читать 360tv в

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России продолжает расти. Этот процесс продолжится еще некоторое время. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что пик заражений пока преодолела только Москва. В остальных регионах эпидемический процесс идет с разными данными по заболеваемости.

Реклама

«Сумма респираторных инфекций, а удобнее считать сумму ОРВИ и гриппа, это исторически так признано и в самом деле дает очень четкий результат, цифры показательны. Мы считаем, что да, прирост заболеваемости еще будет» — заявила Попова.

Реклама

Глава Роспотребнадзора исключила введение ограничений для россиян на федеральном уровне. Она пояснила, что подобная ситуация с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается каждый год. Поэтому введения санитарных ограничений на уровне федеральных властей не требуется. Но россиянам лучше самостоятельно позаботиться о здоровье и ходить в масках, добавила Попова.

Санкт-Петербург первым из российских регионов вернул санитарные ограничения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В городе ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях, а также отменили плановую госпитализацию детей.