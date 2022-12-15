Эксклюзив 15 декабря 2022, 13:01 Россиянам рассказали, как лечиться от гриппа до прихода врача Иммунолог Жемчугов: во всех отечественных вакцинах есть штамм свиного гриппа

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У свиного гриппа на начальных этапах нет специфических симптомов — он протекает так же, как другие вирусные острые респираторные заболевания: поднимается высокая температура, начинается озноб, кашель, насморк, болят горло и мышцы. Но независимо от того, каким именно гриппом заболел человек (или это вовсе ОРВИ либо ковид), до вызова врача ему следует сбивать температуру, рассказал «360» доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Степень выраженности симптомов зависит от иммунной защиты больного, его возраста и других факторов. Но если температура очень высокая, значит, воспалительный процесс активен и возможны осложнения, пояснил Жемчугов.

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«Тесты на грипп А и В продаются в аптеках, это система по типу теста на беременность. Можно сделать его начиная со второго-третьего дня и ориентироваться на него. А так — надо вызывать врача, особенно при высокой температуре и кровохарканье, а до назначений врача пить любые противовоспалительные препараты, какие только есть», — рассказал иммунолог.

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Он напомнил, что детям до 12 лет нельзя давать аспирин — можно заменить его ибупрофеном или нурофеном в виде свечей.

Медик может назначить уже специфическое лечение в зависимости от выявленного заболевания.

Иммунитет упал

«Сейчас превалирует свиной грипп, но никуда не делся и коронавирус, и H3N2 — так называемый сезонный, и респираторно-синцитиальный вирус», — пояснил Владислав Жемчугов.

По его словам, грипп у здорового в целом человека активно протекает около недели.

Эксперт также объяснил возвращение свиного гриппа, напугавшего мир в 2009 году. Жемчугов отметил, что заболевания цикличны в связи с коллективным иммунитетом. Прошло много лет, коллективный иммунитет упал. В последние годы в России принимали мощные противовирусные меры в связи с коронавирусом, но сейчас масочный режим отменили — это тоже способствовало падению иммунитета населения.

Бояться свиного гриппа незачем — нужно «относиться адекватно», к тому же точный диагноз могут поставить только тест-системы, подчеркнул иммунолог.

«Штамм свиного гриппа есть во всех отечественных вакцинах, так что нужно вакцинироваться, даже сейчас. Но убедиться перед этим, что в момент прививки вы не больны. Вас должен осмотреть врач», — добавил Жемчугов.