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    11 августа 2020, 16:44

    Коронавирус подтвердился у 52 детей из детского лагеря «Улыбка»

    Анастасия Калинина

    Замглавы департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин подтвердил данные о вспышке коронавирусной инфекции в детском лагере. Всего заразились 52 ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в департаменте.

    Помимо детей, в лагере «Улыбка» заразились еще шесть взрослых. Инфекцию определили с помощью экспресс-тестов. По словам Алексея Буянкина, болезнь у всех заразившихся протекает в легкой форме, госпитализация не понадобилась.

    Ранее стало известно о массовой вакцинации людей от 18 до 60 лет, которая начнется в октябре. В первую очередь будут прививать врачей и учителей. Российская вакцина сможет сформировать иммунитет к коронавирусу как минимум на два года. Прививку будут делать в два захода с разницей в три недели.

    А с 1 января вакцина поступит в гражданский оборот — любой желающий сможет привиться бесплатно. Первая вакцина от коронавируса появилась в России. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, запрос на поставку отечественной вакцины отправили уже 20 стран.

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