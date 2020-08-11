Коронавирус подтвердился у 52 детей из детского лагеря «Улыбка»

Помимо детей, в лагере «Улыбка» заразились еще шесть взрослых. Инфекцию определили с помощью экспресс-тестов. По словам Алексея Буянкина, болезнь у всех заразившихся протекает в легкой форме, госпитализация не понадобилась.

Ранее стало известно о массовой вакцинации людей от 18 до 60 лет, которая начнется в октябре. В первую очередь будут прививать врачей и учителей. Российская вакцина сможет сформировать иммунитет к коронавирусу как минимум на два года. Прививку будут делать в два захода с разницей в три недели.

А с 1 января вакцина поступит в гражданский оборот — любой желающий сможет привиться бесплатно. Первая вакцина от коронавируса появилась в России. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, запрос на поставку отечественной вакцины отправили уже 20 стран.