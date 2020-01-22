Коронавирус из Китая может мутировать и начать распространяться не только по воздуху

Выявленный в Китае коронавирус нового типа может мутировать. В таком случае распространяться он начнет не только по воздуху. Сейчас вирус передается респираторным путем.

Об опасности население страны предупредил зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь. Его слова процитировал «Интерфакс».

«Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения», — подчеркнул он на прошедшем в Пекине брифинге.

Ли Бинь обратился к гражданам Китая и гостям страны с просьбой воздержаться от посещения Уханя. Ездить в город не стоит даже во время празднования Нового года по лунному календарю. В этот день по традиции семьи собираются вместе.

Ухань, подчеркнул чиновник, является центром распространения пневмонии. Ее возбудителем как раз стал новый тип коронавируса. Вспышку удалось локализовать.

«Сейчас основное внимание уделяется профилактике и борьбе с этой болезнью», — пояснил Ли Бинь.

По словам руководителя китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академика Гао Фу, источник коронавируса определен верно. Им стали дикие животные, торговля которыми незаконно велась на рынке в Ухане.

Власти Китая, подчеркнул зампред Госкомитета КНР, поставили в известность ВОЗ и соседние страны сразу же после появления вируса. Государствам, в том числе и России, предоставлены все имеющиеся у китайцев данные.

Новым типом коронавируса в Китае уже заразились 440 человек, известно о девяти смертельных случаях. По мнению израильского врача, из-за неизвестного ранее вируса может начаться глобальная эпидемия.