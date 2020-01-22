Коронавирус из Китая может мутировать и начать распространяться не только по воздуху
Об опасности население страны предупредил зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь. Его слова процитировал «Интерфакс».
«Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения», — подчеркнул он на прошедшем в Пекине брифинге.
Ли Бинь обратился к гражданам Китая и гостям страны с просьбой воздержаться от посещения Уханя. Ездить в город не стоит даже во время празднования Нового года по лунному календарю. В этот день по традиции семьи собираются вместе.
Ухань, подчеркнул чиновник, является центром распространения пневмонии. Ее возбудителем как раз стал новый тип коронавируса. Вспышку удалось локализовать.
«Сейчас основное внимание уделяется профилактике и борьбе с этой болезнью», — пояснил Ли Бинь.
По словам руководителя китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академика Гао Фу, источник коронавируса определен верно. Им стали дикие животные, торговля которыми незаконно велась на рынке в Ухане.
Власти Китая, подчеркнул зампред Госкомитета КНР, поставили в известность ВОЗ и соседние страны сразу же после появления вируса. Государствам, в том числе и России, предоставлены все имеющиеся у китайцев данные.
Новым типом коронавируса в Китае уже заразились 440 человек, известно о девяти смертельных случаях. По мнению израильского врача, из-за неизвестного ранее вируса может начаться глобальная эпидемия.