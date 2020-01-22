Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 9 человек

В Китае уже девять человек скончались от нового типа коронавируса. Всего медики зафиксировали 440 случаев заражения, которые смогли подтвердить.

Новые данные привел замглавы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь. Его процитировало РИА «Новости».

«Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», — уточнил Ли Бинь.

Ранее говорилось, что погибли шестеро заболевших, а вирусом заразились 324 человека.

В китайском городе Ухань в конце декабря произошло вспышка пневмонии неизвестного происхождения. По предварительным данным, ее возбудитель — новый тип коронавируса. Он уже распространился за пределы Китая. В Японии, США, Таиланде и Южной Корее есть случаи заражения.

Врачи Сингапура, Гонконга и Австралии заявили о нескольких случая с подозрением на заражение вирусом. Он передается от человека к человеку.

Санитарно-эпидемиологический контроль на рейсах из Китая усилили в аэропорту Шереметьево. Там начали дистанционно измерять температуру пассажиров.