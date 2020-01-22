Израильский врач спрогнозировал глобальную эпидемию из-за коронавируса

«Мы знаем, что в ближайшие несколько лет миру угрожает большая эпидемия. Это будет какой-то новый вирус. Мы пока не знаем, какой, но возможно, это будет один из коронавирусов», — отметил израильский врач.

Собеседник подчеркнул, что главная опасность вирусов в том, что они постоянно мутируют. Эти изменения и провоцируют эпидемии. Эйдельман вспомнил про эпидемию гриппа, которую занесли в Европу американские солдаты 100 лет назад. Тогда от вируса погибли несколько десятков миллионов человек. По словам врача, израильский минздрав готовит инструкцию для врачей из-за разгула коронавируса в Китае.

Вспышка пневмонии, которую вызвал неизвестный вирус, произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Коронавирус уже убил девять человек. Медики зафиксировали более 400 случаев заболевания. Ранее в Минздраве смертельный коронавирус из Китая назвали биологической угрозой гражданам России. Наши медики уже начали создавать экспресс-тест. Выявить инфицированного с его помощью можно будет в течение нескольких дней. Также на границе усилили санитарный контроль.

Коронавирус уже добрался до Южной Кореи, Японии и Таиланда. На прошлой неделе первый случай заболевания новым вирусом зафиксировали в США. Известно, что инфицированный вернулся в Соединенные Штаты из китайского Уханя.