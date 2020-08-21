Консилиум врачей оставил Навального в больнице Омска до стабилизации

«Завершился очередной консилиум с участием наших коллег из Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», — заявил Александр Мураховский.

Медики из Германии прилетели в Омск на реанимационном самолете. Их пригласили принять участие в консилиуме, на котором специалисты должны были решить вопрос, позволяет ли состояние блогера проводить его транспортировку.

Навальному стало плохо утром в минувший четверг, 20 августа. Он находился в самолете, который летел из Омска в Москву. В результате борт экстренно посадили в Омске. Прибывшие в аэропорт медики экстренно госпитализировали Навального в больницу.

По словам главного врача, сейчас пациент находится в коме. Он не исключил, что это произошло из-за резкого падения сахара в крови, вызванное нарушением обмена веществ. Врач пояснил, что это пока основной диагноз, к которому склоняются специалисты. Об предварительном диагнозе уже сообщили супруге и брату Навального. Ранее его близкие планировали перевести его на лечение в Германию, но врачи предупредили их об опасности перелета.