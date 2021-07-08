Компания Johnson & Johnson намерена поставлять свою вакцину в Россию

Компания Johnson & Johnson хотела бы поставлять свою вакцину в Россию. Производитель намерен подать регистрационное досье на препарат.

В компании отметили, что стремятся обеспечить глобальный доступ к однокомпонентной вакцине-кандидату от коронавируса на некоммерческой основе для использования в чрезвычайных ситуациях в связи с пандемией.

«Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами в России и СНГ, чтобы вывести нашу вакцину на рынки этих стран после завершения всех необходимых этапов, включая прохождение локальных клинических исследований и регистрационных процедур», — рассказала РБК генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон», управляющий директор «Янссен Россия, Украина и СНГ» Катерина Погодина.

Ранее с таким же заявлением выступила компания Pfizer.

Министр здравоохранения накануне сообщил, что в России появятся иностранные вакцины от коронавируса. Генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк предположил, что импортные вакцины появятся в России через 1-2 года.