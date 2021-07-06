Вакцин от коронавируса в России станет больше. Чего ждать от каждой из них?

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» получила товарный знак Aurora-CoV. В России уже идут ее клинические исследования. Еще несколько препаратов для профилактики коронавируса проходят испытания, причем один из них — китайского производства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще в начале декабря 2020 года рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», что в РФ разрабатывают минимум 10 вакцин для профилактики COVID-19.

Новая «ЭпиВакКорона»

Заявку на регистрацию обновленной вакцины против коронавируса центр «Вектор» подал в конце июня. Процесс только начался, и до поступления препарата в гражданский оборот, скорее всего, пройдут месяцы.

«Пока мы в самом начале регистрации», — пояснила замруководителя центра Татьяна Непомнящих.

Она предположила, что до поступления вакцины в гражданский оборот пройдут месяцы. Препарат получит название Aurora-CoV: товарный знак зарегистрировали в Роспатенте.

От предыдущей разработки «Вектора» вакцина практически не отличается. В ней те же действующие вещества. Однако два пептида ученые объединили в один — чтобы сделать более удобным синтез и упростить масштабирование. Буква «н» в названии вакцины означает «новая» и отсылает к месту разработки — Новосибирску.

Вакцина на основе гриппа

В апреле глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о разработке еще одного препарата в рамках учрежденного министерством Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева, напомнило РИА «Новости».

Ожидается, что осенью начнутся клинические испытания вакцины. В гражданский оборот ее могут выпустить зимой или весной 2022 года. Директор института Дмитрий Лиознов уточнил, что вакцину создадут на основе вируса гриппа. Применение у нее предполагается интерназальное.

Ad5-nCoV от китайской CanSino

На сайте стопкоронавирус.рф в настоящее время указана информация о двух проходящих испытания вакцинах — Ad5-nCoV от китайского производителя CanSino Biologics Inc. и препарате Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Компания CanSino получила разрешение Минздрава РФ на участие в масштабном международном исследовании третьей фазы по оценке эффективности и иммуногенности вакцины Ad5-nCoV.

Научная работа идет в сотрудничестве с российской компанией «Петровакс». Для клинического исследования отобрали более 40 тысяч добровольцев, в том числе восемь тысяч россиян. Первых участников исследования вакцинировали, серьезных нежелательных явлений у них не выявили.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал газете «Известия», что вакцина CanSino является фактическим аналогом второго компонента российского «Спутника V». Эффективность отечественной выше.

«Вообще не очень понимаю смысл регистрации вакцины от CanSino, этот вариант можно было бы рассматривать, если не было бы своих вакцин», — заявил он.

Вакцина ФМБА

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России в марте завершил первый этап скрининговых доклинических исследований. Клинические испытания препарата должны стартовать в июле и продлятся несколько месяцев. Их первую и вторую фазу намерены объединить.

Вакцину ФМБА отличает от других препаратов для профилактики коронавируса воздействие не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса. Развитие иммунитета она вызывает на клеточном уровне. Ученые надеются, что такая защита будет сохраняться годами.

Ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, что в с марта 2020 в федеральную службу подали более 30 заявок на новые вакцины от SARS-CoV-2. Патенты выдали на 16 из них. Зарегистрированы в стране «Спутник V», «Ковивак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».