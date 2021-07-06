Несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию вакцин в России

Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр не уточнил, о каких препаратах идет речь. Сейчас, по его словам, они проходят экспертизу, сообщил ТАСС.

«Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — сообщил он во время своего визита в Баку.

На сегодняшний день в России официально зарегистрированы и одобрены к применению четыре отечественные вакцины от коронавируса — это «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова.

Прививочная кампания стартовала в России в январе этого года. Вакцинироваться могут только люди старше 18 лет. В настоящее время, по данным Мурашко, в РФ ежедневно делают прививку от коронавируса около 850 тысяч человек.

В основном в России делают прививки «Спутником V» и «Спутником Лайт». «ЭпиВакКорона» — это пептидная вакцина от коронавируса. Ее используют сравнительно редко, как и препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова.