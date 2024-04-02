Здоровье 02 апреля 2024, 03:16 Колопроктолог связал развитие геморроя с долгим сидением на унитазе Колопроктолог Родимов: просматривание гаджетов на унитазе приводит к геморрою Unsplash

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Длительное просматривание гаджетов сидя на унитазе может привести к развитию геморроя. Об этом сообщил РИАМО врач-колопроктолог клиники «Евроонко» Сергей Родимов.

«Частая причина развития геморроя среди современных людей — длительное пребывание в туалете и отвлечение на гаджеты», — сказал он.

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Авторы статьи отметили, что зависимость между длительным пребыванием в туалете и геморроем научно и статистически доказана.

Врач-колопроктолог Константин Овчинников рассказал, что частое посещение бань и саун может спровоцировать появление геморроя. Этой проблемой, как пояснил медик, часто страдают офисные сотрудники, проводящие большую часть времени сидя за рабочим столом. Иногда болезнь появляется у беременных женщин и тех людей, которые занимаются тяжелой физической работой.