Знаменитости 22 марта 2024, 03:25 Варум оскандалилась на концерте своего мужа Певица Анжелика Варум с третьей попытки попала в ноты на концерте Агутина РИА «Новости»

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Певица Анжелика Варум на концерте своего супруга Леонида Агутина в Нижнем Новгороде попала в неловкую ситуацию. Исполнительница запнулась на исполнении песни, Агутину пришлось помогать жене. Об этом написали в фанатском паблике Варум в соцсети «ВКонтакте».

Певица исполняла песню «Как не думать о тебе» и запнулась, чем вызвала смех у зала и гитаристов. Агутин пришел ей на помощь и допел отрывок песни.

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Как сообщил паблик, Варум лишь с третьей попытки смогла попасть в ноты и продолжить исполнение. Зрители поддержали певицу аплодисментами.

Дочь Агутина и Варум 24-летняя Елизавета-Мария выступила в одном из американских клубов со своей группой Bruvvy в откровенном наряде. Интернет-пользователи вид девушки не оценили.