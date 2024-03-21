Здоровье 21 марта 2024, 16:17 Врач Овчинников предупредил, что частое посещение бани может спровоцировать геморрой

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Врач-колопроктолог Константин Овчинников в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что частое посещение бань и саун может спровоцировать появление геморроя.

Этой проблемой, как пояснил медик, часто страдают офисные сотрудники, проводящие большую часть времени сидя за рабочим столом. Иногда болезнь появляется у беременных женщин и тех людей, которые занимаются тяжелой физической работой.

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«Альтернатива гиподинамии одна — активный отдых: бег, ходьба, гимнастика, плавание. Но и здесь главное — не переусердствовать!» — добавил специалист.