Подозреваемый в стрельбе в гимназии № 175 в Казани находится в состоянии острого психоза. Так считает психиатр Игорь Лазарев, его слова привел сайт телеканала «Звезда».

Острый психоз появляется при широком спектре психических заболеваний. Чаще всего он встречается при шизофрении, но случается и при органических заболеваниях, например, наличии опухоли.

Установить точную связь психоза с заболеванием удастся с помощью судебно-психиатрической экспертизы. Однако перед этим молодому человеку нужно пройти лечение. По словам Лазарева, пока подозреваемый пребывает в таком состоянии, с ним не получится провести адекватных следственных действий. В связи с этим сначала нужно устранить психоз с помощью специального лечения и только затем проводить судебно-психиатрическую экспертизу.

«У него потеряна связь с реальностью, он живет в своем мире, и относиться как к обычному, нормальному человеку к нему невозможно», — объяснил психиатр.

Ранее Советский районный суд Казани арестовал подозреваемого Ильназа Галявиева на два месяца. До 11 июля он останется в следственном изоляторе. Юноша и его адвокат не возражали против удовлетворения требования обвинения.

Молодой человек устроил стрельбу в школе на улице Файзи в Казани утром 11 мая. Погибли девять человек: семеро детей и две учительницы. Еще 23 человека пострадали, большинство из них — дети. Возбуждено уголовное дело. Нападавшим оказался 19-летний юноша, в прошлом воспитанник гимназии. Психолого-психиатрическую экспертизу проведут в Институте имени Сербского в Москве.