Кардиолог перечислил предшествующие сердечному приступу симптомы

Сердечный приступ можно распознать задолго до того, как он произойдет. Некоторые симптомы проявляются за месяц до обострения состояния организма. Главное — вовремя обратить на них внимание.

Одними из основных симптомов возможного развития сердечного приступа являются беспричинная усталость и сонливость. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов.

В таком состоянии, объяснил кардиолог, человек находится из-за внезапного сужения сосудов. Из-за этого организму не хватает кислорода и возникает «беспричинная» меланхоличность. Все время хочется спать, а усталость не проходит.

Многие пациенты жалуются на сбивчивое и прерывистое дыхание. Трудности с ним возникают, поскольку есть проблемы в работе легких, неправильно происходит газообмен. Симптом тоже характерен для сбоев в сердечной деятельности.

За несколько дней до приступа человек может подумать, что простыл. Он чувствует холод внутри тела, появляется озноб. Температуры при этом нет.

Боли в животе и в правом подреберье, особенно часто — у женщин, тоже относят к скрытым симптомам сердечного приступа. Насторожить должны и кашель с розоватой пенистой мокротой, удушье и одышка.