Кардиологи назвали странный признак близкого сердечного приступа

Поводом для срочного визита к врачу должна стать боль в икрах ног при ходьбе. Эта боль уходит, если остановиться. Другой тревожный признак — онемение ног, особенно в области пальцев, в состоянии покоя или лежа. Если опустить ногу с кровати, боль быстро уходит.

Эти симптомы скорее всего говорят об атеросклерозе сосудов ног. Его последствиями может быть отложение кальция в коронарных сосудах. Это очень опасно для сердца и может привести в скором времени к сердечному приступу.

«Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца. Это может предотвратить многие сердечные приступы, которые фиксируются примерно у 75% пациентов с атеросклерозом сосудов нижних конечностей», — разъяснили немецкие кардиологи.

Врачи напомнили, что человеческое сердце совершает приблизительно 100 тысяч сокращений в сутки. Однако иногда наш мотор дает сбои, и если не обратить внимание на первые сигналы, последствия могут быть печальными. Об этом свидетельствует статистика: каждый год только в Германии от сердечных приступов умирают 50 тысяч человек.