Растворить тромб одним уколом можно в Домодедовской ЦГБ. Хирурги там проводят уникальные операции на сосудах. В больнице установлено современное оборудование, позволяющее быстро и эффективно не только лечить, но и предотвращать инсульт.

В Домодедовской больнице женщину учат поднимать руки. Казалось бы, зачем, и почему она так этому рада? Дело в том, что не так давно она поступила в отделение с закупоркой сонной артерии, с момента инсульта тогда прошло больше трех часов. Это гарантированная инвалидность, паралич левой половины тела.

Врачи рассказали, что достали тромб и пустили кровоток к головному мозгу, объем повреждений сразу стал минимален. Это значит, что и ущерб пациентка получила минимальный. Сосудистый центр в Домодедове был первым в Подмосковье, где начал делать подобные высокотехнологические операции.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы смогли организовать оказание помощи именно хирургическими методами. Раньше такие операции провести было невозможно. Теперь есть оборудование. Оно было получено по программе «Здоровье Подмосковья», — рассказал заведующий неврологическим отделением ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» Эдуард Патрин.

Количество нововведений, направленных на борьбу с инсультом и сердечными приступами, впечатляет. Сегодня во главе угла у хирургов постулат: время — это мозг. Благодаря новым методам в первый же час можно просто растворить тромб специальным уколом, но если время упустили, то можно воспользоваться услугами рентгенографической хирургии.

«Мы через маленький прокол проходим специальным инструментом. Видим, где находится этот тромб, проводим туда или доставляем к этому тромбу специальное устройство. В итоге его засасывает. В результате восстанавливается кровоснабжение мозга, и человек возвращается к нормальной жизни», — объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» Леонид Гинзбург.

Источник фото: телеканал «360»

Пациентов такие методы в хорошем смысле шокируют, а для врачей это уже повседневность. Накануне в больнице появилась вторая операционная с таким же аппаратом. Это увеличит количество спасенных жизней, которых и так не мало.

Всего операций по извлечению тромбов в прошлом году было сделано более 50. Для сравнения, в других клиниках их делают 5-7 в год. Сегодня такая методика позволяет, например, спасти при тромбозах от ампутации ног, таких пациентов уже около двухсот.

«Мы за 2019 год выполнили две тысячи операций. Это операции на сосудах сердца, брахицефальной зоны и на периферических сосудах», — отметил заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» Сергей Маркитан.

Источник фото: телеканал «360»

Всего таких центров в Подмосковье уже 12, они помогли сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 13%. А в планах — увеличить сеть за счет открытия подобных учреждений в Одинцове и Орехово-Зуеве.

Но лучше предотвратить развитие болезни, чем потом ее лечить. Для этого следует вовремя проходить диспансеризацию.

«Выявить проблему лучше еще до ее возникновения. Тогда будет проще эту проблему решить», — подчеркнул Леонид Гинзбург.