Здоровье 29 февраля 2024, 02:50 Канадские ученые назвали причину ускоренного старения кожи Scientific Reports: старение кожи могут спровоцировать ультрафиолет и курение Freepik

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Ученые из Университета Лаваля и Исследовательского центра Квебека обнаружили потенциальную причину ускоренного старения кожи. Об этом сообщил журнал Scientific Reports.

Специалисты объяснили, что старение кожи является многофакторным процессом, на который влияют и внутренние, и внешние факторы. Ученые заинтересовались тем, как сигаретный дым и солнечные лучи в совокупности воздействуют на кожные покровы человека.

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«Сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению коллагенов», — говорится в материале.

Ранее издание «Дни.ру» написало,какие факторы влияют на внешний вид женщины. Недостаточный уход за кожей, неправильное питание, отсутствие физических нагрузок и стрессы отражаются на женской красоте, причем в худшую сторону.

До этого доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что употребление такого напитка, как чайный гриб, помогает замедлить процесс старения благодаря своим антиоксидантным свойствам.