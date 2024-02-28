Здоровье 28 февраля 2024, 13:40 «Дни.ру»: недостаточный уход, неправильное питание и нарушение психологического равновесия влияют на красоту кожи

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Специалисты пришли к выводу, что три главных фактора, игнорируемые женщиной на протяжении всей жизни, влияют на ее красоту и внешний вид. Об этом поделилось издание «Дни.ру».

Во-первых, косметологи отметили неумение женщины правильно ухаживать за кожей. Каждое утро должно начинаться с очищения, увлажнения и защиты эпидермиса. Если эти правила регулярно игнорировать, то вскоре можно заметить ускоренные процессы старения.

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Во-вторых, важным фактором при поддержании красоты кожи является правильное питание и физнагрузки. Женщины, которые на регулярной основе недополучают витаминов и минералов, сталкиваются с нарушением обмена веществ и, следовательно, с кожными проблемами.

Нарушение психологического равновесия оказывает сильнейший негативный эффект на женскую красоту, добавили специалисты.